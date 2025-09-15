Immancabile la solita polemica a corredo. Dopo Juve-Inter, tanti tifosi nerazzurri si sono risentiti per il dialogo con risata tra i fratelli Thuram, immortalati a parlare durante la revisione VAR del 4-3 nell'azione che ha visto protagonista proprio Khephren con quel contatto su Bonny poi non sanzionato.

Anche la dirigenza interista e i compagni di Marcus hanno provato a capire il senso del comportamento del numero 9 e lo stesso giocatore ha spiegato quella risata ingenua: si trattava di un "appello" la fratello di ammettere il fallo su Bonny. "Dai, dillo all’arbitro che hai fatto fallo!", ha svelato la Gazzetta dello Sport.

La giustificazione di Marcus - secondo la rosea - ha convinto i compagni, l’allenatore e la società, che non prenderà provvedimenti. Thuram sarà regolarmente convocato per Amsterdam: del resto alla Juve, anche senza esultare, aveva pure segnato.