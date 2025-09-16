E' durata appena trenta minuti la gara d'esordio con l'Hellas Verona di Roberto Gagliardini, costretto a uscire dal campo anzitempo a causa di una lussazione alla spalla destra. Lussazione che, come comunicato dal club scaligero all'indomani della sfida contro la Cremonese, è stata subito ridotta all’Ospedale di Borgo Trento. "Il centrocampista gialloblù sarà sottoposto a indagini diagnostiche e a visita specialistica nei prossimi giorni. I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico", si legge nel bollettino medico.