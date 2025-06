Nell'ultimo atto di questa stagione, che continuerà con l'inedita appendice del Mondiale Per Club, l'Inter crolla sotto i colpi del PSG e perde la finale di Champions League. Per i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro il migliore in campo è stato Nicola Zalewski, seguito dall'altro esterno Denzel Dumfries. Terzo gradino del podio per Yann Bisseck, forse perché in campo appena 6 minuti. A seguire la classifica di giornata e generale del premio, che proseguirà con il playoff che vedrà coinvolti i primi quattro classificati per assegnare il premio finale.

Sommer 5.60%

Pavard 1.74%

Acerbi 1.85%

Bastoni 3.32%

Dumfries 28.98%

Barella 1.74%

Calhanoglu 0.33%

Mkhitaryan 0.44%

Dimarco 2.28%

Martinez 3.05%

Thuram 5.93%

Bisseck 6.04%

Zalewski 31.59%

Darmian 0.65%

Carlos Augusto 1.14%

Asllani 5.33%

CLASSIFICA DOPO 59 GIORNATE:

L. MARTINEZ 60 PT.

BARELLA, DUMFRIES E THURAM 49 PT.

DE VRIJ 28 PT.

SOMMER E ZALEWSKI 26 PT.

CALHANOGLU E BASTONI 23 PT.

ACERBI 21 PT.

CARLOS AUGUSTO 20 PT.

MKHITARYAN 18 PT.

ARNAUTOVIC, DIMARCO E ZIELINSKI 17 PT.

BISSECK 15 PT.

FRATTESI E ASLLANI 14 PT.

TAREMI 12 PT.

CORREA E DARMIAN 9 PT.

PAVARD E J. MARTINEZ 4 PT.