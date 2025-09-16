Intervenuto a Sky Sport alla vigilia del match di Champions League contro il Paris Saint-Germain per presentare la sfida contro i campioni d'Europa, il centrocampista dell'Atalanta, Marten De Roon: "Serve l'orgoglio e la grinta, per sfidare i più forti d'Europa" ha detto a proposito degli avversari di domani prima di essere stuzzicato sul compagno Ademola Lookman.

Da capitano, come vivete la vicenda Lookman? Che consiglio darebbe a lui?

"Non l'ho disturbato, non voglio spendere troppe energie e parole su questo caso. Ci concentriamo sulla squadra e sui giocatori che ci sono. Continuiamo così".