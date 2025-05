Bel duello in vetta alla classifica dopo Como-Inter. I lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato all'ultimo sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro hanno eletto migliore in campo Nicola Zalewski, di un'inezia davanti a Stefan de Vrij. Terzo gradino del podio per Joaquin Correa. A seguire le graduatorie di turno e generale del premio.

Sommer 1.73%

Bisseck 0.87%

De Vrij 35.52%

Carlos Augusto 0.25%

Darmian 0.25%

Calhanoglu 0.50%

Asllani 1.86%

Dimarco 0.99%

Zalewski 37.62%

Correa 8.42%

Taremi 1.86%

Dumfries 1.61%

Barella 0.50%

Acerbi 0.50%

Arnautovic 0.74%

Topalovic 6.81%

CLASSIFICA DOPO 58 GIORNATE:

L. MARTINEZ 60 PT.

BARELLA E THURAM 49 PT.

DUMFRIES 46 PT.

DE VRIJ 28 PT.

SOMMER 26 PT.

CALHANOGLU E BASTONI 23 PT.

ZALEWSKI E ACERBI 21 PT.

CARLOS AUGUSTO 20 PT.

MKHITARYAN 18 PT.

ARNAUTOVIC, DIMARCO E ZIELINSKI 17 PT.

BISSECK, FRATTESI E ASLLANI 14 PT.

TAREMI 12 PT.

CORREA E DARMIAN 9 PT.

PAVARD E J. MARTINEZ 4 PT.