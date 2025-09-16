Tutti i retroscena e alcuni gustosi 'dietro le quinte' della sfida di sabato tra Juventus e Inter: questo il contenuto della nuova edizione del format di DAZN 'Bordocam', che propone l'altro volto del derby d'Italia vinto dai bianconeri in maniera rocambolesca col punteggio di 4-3. Dalla rabbia di Nicolò Barella, che dopo aver visto la sua bella conclusione andare fuori alza gli occhi al cielo e urla: 'Che sf..a che ho addosso', al qui pro quo di Mario Cecchi che nel richiamare Cristian Chivu usa il nome del suo predecessore Simone Inzaghi, fino alla partita nella partita dei fratelli Marcus e Khephren Thuram.

La RefCam dell'arbitro Andrea Colombo è di grande aiuto nel cogliere le espressioni imbarazzate dei due al momento del richiamo del direttore di gara, mentre le altre telecamere intorno al campo colgono il Tikus che dopo il 2-2 di Hakan Calhanoglu va dal fratello a dargli un colpetto sulla mano, come a volerlo consolare o indicare la testa dopo la rete del 3-2, rivolto al padre Lilian presente in tribuna come a voler rispondere alle critiche del padre sulla poca applicazione nei gol con questo fondamentale. Khephren risponde esultando alla maniera del fratello dopo il 3-3, con il nerazzurro che lo guarda silente, fino all'episodio clou del 4-3 di Vasilije Adzic: nella bolgia dell'Allianz Stadium, Tikus chiama la gomitata di Khephren su Yoan Bonny poi si avvicina al fratello e cominciano, magliette sul volto, a parlare sorridendo per la partita folle vissuta.