Sarà l'Arsenal, una delle squadre che l'Inter dovrà affrontare nel suo cammino, ad aprire le danze della Champions League 2025-2026 nel match del San Mames contro l'Athletic Bilbao. Nella conferenza stampa della vigilia del match, David Raya, portiere dei Gunners, garantisce che la formazione di Mikel Arteta parte con tutta l'intenzione di arrivare fino in fondo dopo aver sfiorato la finale nella scorsa edizione: "Ci crediamo, vogliamo vincere, siamo l'Arsenal e giochiamo per vincere, non c'è dubbio. È per questo che giochiamo a calcio. È un lungo viaggio in Champions League e Premier League. Abbiamo un gruppo fantastico, una squadra fantastica e quest'anno siamo ancora più maturi e anche questo farà una grande differenza".