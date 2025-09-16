Dopo essere stato protagonista in conferenza stampa al fianco di Chivu, Denzel Dumfries si sofferma ai microfoni di Inter TV per presentare l'esordio in Champions League dell'Inter nella tana dell'Ajax.

Che consigli darai ai tuoi compagni? Tu conosci molto bene l'Ajax.

"Ho giocato tante partite in questo stadio, l'Ajax è un grande club in Olanda. Domani mi aspetto un bell'ambiente, sono felice di giocare qua ma l'importante è vincere. Tutti i miei compagni sono pronti".

A cosa bisogna fare attenzione?

"L'Ajax gioca bene con la palla, sono forti tecnicamente: dobbiao stare attenti al contropiede. Abbiamo parlato, siamo pronti per domani".

Domani è l'occasione perfetta per riscattarsi?

"Giustissimo. Domani bisogna vincere".