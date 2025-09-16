Da compagni ad avversari alla prima di Champions League. È il caso di Cristian Chivu e John Heitinga, rispettivamente allenatori di Inter e Ajax, domani l'una contro l'altra nel match d'esordio nella massima competizione europea 2025/26. L'ex compagno di Chivu ai tempi proprio dell'Ajax, è intervenuto a Sky Sport per presentare la sfida di domani dopo l'analisi già fatta in conferenza stampa (LEGGI QUI). "Sono felice che Chivu abbia avuto l’opportunità di allenare l’Inter, lui è una brava persona, gentile. Non vedo l’ora di abbracciarlo" ha esordito ai microfoni dell'emittente satellitare il tecnico dei Lancieri.

Sulla notizia della possibile assenza di Lautaro dal 1':

"Se è vero che Martinez non partirà dall’inizio per noi è un’ottima notizia ma l’Inter ha talmente tanti giocatori forti. Certo per noi sarebbe meglio se non giocasse, perché ha già dimostrato di poter fare tanti gol. Ad ogni modo, credo che chiunque giochi al sui posto sarà un calciatore di grande qualità".