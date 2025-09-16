Qualche indicazione più chiara arriverà nelle prossime ore, nel frattempo qualche dubbio di formazione nella testa di Cristian Chivu c'è. La sfida contro l'Ajax in programma mercoledì sera ad Amsterdam, che coincide con l'esordio europeo in questa stagione, rappresenta un appuntamento da non fallire dopo i due ko in campionato che hann frenato la corsa del Biscione. Secondo Sky Sport, tra i pali possibile chance per Martinez dal 1’.

Sulle fasce dovrebbe giocare titolare Dimarco, con Dumfries confermato a destra. In mezzo al campo dovrebbe rifiatare uno tra Barella e Mkhitaryan: Sucic e Frattesi scalpitano. In avanti non è esclusa a priori la titolarità di Bonny.