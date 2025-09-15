Incassato il pari a reti bianche dell'Under 20 di Benito Carbone col Parma, spicca nel fine settimana della cantera nerazzurra il 4-0 rotondo dell'Under 18 rifilato al Napoli, mentre l'Under 17 ha dovuto arrendersi al Milan per 3-2. Questo il quadro dei risultati delle squadre giovanili dell'Inter in questo fine settimana.

UNDER 20 Campionato Primavera, 4ª giornata: INTER-Parma 0-0

UNDER 18 Campionato, 2ª giornata: INTER-Napoli 4-0 Reti: 48’ La Torre, 55’ Franchi, 69’ Carrara, 85’ Fofana

UNDER 17 Campionato, 3ª giornata: Milan-INTER 3-2 Reti: 65’ Morosi, 91’ Carboni (rig.)

UNDER 16 Campionato, 1ª giornata: INTER-Como 0-1

UNDER 15 Campionato, 1ª giornata: INTER-Como 2-1 Reti: 39’ Giovannoni, 57’ Rigamonti

UNDER 19 FEMMINILE Amichevole: Lesmo-INTER 3-2 Reti: 10’ Saragoni, 71’ Romanelli

UNDER 17 FEMMINILE Amichevole: Milan-INTER 3-3 Reti: 72’ Cerutti, 83’ autogol, 93’ Arfani

UNDER 15 FEMMINILE Amichevole: Milan-INTER 2-2 Reti: 6’, 19’ Della Morte

Data: Lun 15 settembre 2025
Autore: Christian Liotta
