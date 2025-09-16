È Virgil van Dijk a parlare insieme ad Arne Slot alla vigilia della gara di Champions League tra Liverpool e Atletico Madrid. Il capitano dei Reds, dopo la delusione della scorsa stagione, rilancia le ambizioni sue e della sua squadra per questa nuova edizione: "Sono fiducioso che potremo dimostrare all'Europa che siamo una squadra fantastica. Siamo in grado di realizzare grandi cose. Vogliamo dare il massimo, vogliamo dimostrare di avere le qualità per giocare ai massimi livelli, per giocare per il Liverpool, per giocare in Champions League".

Van Dijk però aggiunge: "Quando ho rinnovato volevo vincere tutto quello che giochiamo, ma non è sempre possibile perché ci sono tante squadre forti. Ma noi siamo fantastici, abbiamo tanta speranza, però domani sarà molto difficile".