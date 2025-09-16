Scattata l'operazione Amsterdam per l'Inter: il gruppo nerazzurro ha raggiunto l'aeroporto di Milano Malpensa per poi prendere il volo alla volta della capitale olandese, lì dove è attesa dal primo impegno della nuova Champions League. Regolarmente presente anche Lautaro Martinez, come testimoniato dalle immagini di Sky Sport: il capitano, lo ricordiamo, ha saltato la rifinitura mattutina per un problema alla schiena ma ciò non pregiudicherà la sua disponibilità per la sfida a Davy Klaassen e compagni.