Viviamo insieme la vigilia di Ajax-Inter, match d'esordio dei nerazzurri in Champions League. Chivu pensa a qualche cambio, ma c'è l'incognita legata a Lautaro. Le ultimissime di formazione.

Appuntamento in diretta sui nostri canali Twitch (CLICCA QUI) Youtube e Facebook.

ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI)

Il video
Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 16 settembre 2025 alle 19:00
Autore: Raffaele Caruso
vedi letture
Print