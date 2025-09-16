"Sarà una partita speciale per me. Sono felice di vedere dei miei ex compagni, sarà bello per me". Parola di Davy Klaassen, centrocampista dell'Ajax raggiunto da Sky Sport alla vigilia della sfida dell'ex contro l'Inter.

Quali sono i ricordi più belli?

"Un anno incredibile e indimenticabile, con la Seconda Stella e la Supercoppa. Volevo gicoare un po' di più, ma è stato un anno bello".

Se dovessi fare gol, esulteraio o no?

"Sì un po', ma con rispetto".

Cosa pensi dell'Inter di oggi?

"Ha cambiato lo staff e un po' di giocatori, ma penso che sono forti ancora. Per me è una delle squadre più forti del mondo".

Sono favoriti?

"Credo che l'Inter sia favorita, ma non sempre il favorito vince".

Com'è il tuo Ajax?

"Vogliamo vincere il campionato olandese, abbiamo uno staff nuovo e all'inizio non è facile, ma stiamo crescendo".

Chi diventerà fortissimo di questo Ajax?

"Tanti, non voglio dire un giocatore ma abbiamo tanti giovani. Vogliamo fare una buona partita domani".

Hai sentito qualcuno?

"Sì, Dumfries e De Vrij ma una settimana fa. Ora è tutto tranquillo, poi dopo la partita ci vediamo".