Intervistato da TMW Radio, l'ex giocatore e allenatore del Palermo Rosario Pergolizzi ha espresso la sua opinione sulle squadre Under 23: "Come per le proprietà, anche queste seconde squadre devono avere un obiettivo, non farle giusto per e magari far sparire poi nel giro di pochi anni un ragazzo: non serve dare il valore temporaneo. Serve far crescere davvero i ragazzi, e in questo caso ben vengano anche queste situazioni come le seconde squadre: l'importante è che abbiano un obiettivo. Far giocare i giovani tra i professionisti è tutta un'altra cosa rispetto al farli giocare in Primavera, e se ci sono settori giovanili importanti è giusto sfruttarli".