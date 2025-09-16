Secondo Beppe Bergomi, Cristian Chivu dovrà vestire i panni dello psicologo oltre che dell'allenatore per trovare la chiave giusta che aiuti i giocatori dell'Inter a superare il trauma sportivo causato dall'epilogo dolorosissimo della passata stagione: "Più che sulla tattica Chivu dovrà lavorare sulla testa dei suoi giocatori - ha spiegato lo Zio per il sito di Sky Sport -. Lautaro lo aiuterà sicuramente, è un capitano vero e dà sempre l’esempio. Ma non è facile riprendersi dopo una sconfitta come quella arrivata in finale contro il PSG. Lo so perché ci sono passato avendo vissuto la mia sconfitta più grande al Mondiale 1990. Non vincere quel torneo è stato un colpo durissimo da superare, ma poi bisogna rialzarsi. L'unico modo per farlo è ritrovando le giuste motivazioni dentro di sé".