L'Inter aveva bisogno di un portiere top più che di Manu Koné o di Ademola Lookman: nella fattispecie di Gianluigi Donnarumma. A dirlo è Riccardo Trevisani, commentando la prestazione negativa di Yann Sommer nel derby d'Italia: "La società ha messo a disposizione 45 milioni di euro, io li avrei spesi per Gigio Donnarumma: questo era l'acquisto che doveva fare l'Inter per sistemare il problema per i prossimi dieci anni - il pensiero del giornalista espresso a Cronache di Spogliatoio -. E' vero che l'estate scorsa hai investito su Martinez, che per me deve diventare il titolare dell'Inter esattamente come Onana due anni fa, ma con quel budget devi andare su Donnarumma. Koné è fortissimo, ma è un altro centrocampista. Lookman anche è fortissimo, ma non so neanche come sarebbe stata la convivenza con Lautaro e Thuram".