L'Inter perde in pieno recupero e in modo incredibile per 4-3 all'Allianz Arena contro la Juventus. Ai lettori di FcInterNews.it il compito di eleggere il migliore in campo all'Allianz Stadium, partecipando al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro.

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Sab 13 settembre 2025 alle 20:05
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
