Antonio Cassano è convinto che l'Inter debba cambiare pelle a livello tattico, scostandosi dal 3-5-2 di inzaghiana memoria degli ultimi quattro anni: "Chivu diventerà un allenatore fantastico per come pensa il calcio: è destinato a diventare un top - la premessa di FantAntonio a 'Viva el Futbol'. Non faccio l'allenatore e non voglio dare consigli, ma per me l'Inter deve passare al 4-2-3-1 con Sommer in porta, Dumfries, Akanji, De Vrij e Carlos Augusto in difesa. Bastoni è un mio pupill, ma ne sta combinando troppe e lo devo attaccare: un difensore per prima cosa deve saper marcare, lui non è un top. Calhanoglu e Sucic in mezzo al campo con Luis Henrique e Thuram come esterni: al francese chiedo un 'sacrificio'. Zielinski trequartista dietro Lautaro. Così fai fuori i Mkhitaryan e i Dimarco, in questo momento servono scelte impopolari. Barella non la prende da due anni e lo fai sedere in panchina", il pensiero dell'ex attaccante.