Un gol nel derby d’Italia, inutile ai fini del risultato, ma importante per prendere in solitaria la vetta della classifica dei capocannonieri. Marcus Thuram, dopo tre giornate, comanda con tre reti e vede il trono dei bomber della Serie A – come riporta Agipronews - scendere da 9 a 8, mentre sale da 5 a 5,25 quella del suo compagno di reparto, Lautaro Martinez, a secco da due giornate, come Jonathan David, primo rivale in quota a 6,50.

Occhi puntati anche su Moise Kean, ancora senza reti in campionato, a 7,50, mentre con il gol all’esordio proprio contro la Fiorentina irrompe in quota Rasmus Hojlund passato da 16 a 9 nel giro di cinque giorni. Si sale in doppia cifra per Dusan Vlahovic, ora proposto a 12, con una clamorosa prima volta di Kevin De Bruyne, già a quota 2 centri, alta a 101 volte la posta.

Sezione: News / Data: Mar 16 settembre 2025 alle 17:53 / Fonte: Agipronews
Autore: Christian Liotta
