L'Inter esordisce con una manita ai danni del Torino in Serie A e secondo i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro la palma del migliore in campo va a Petar Sucic, che ha letteralmente dominato la classifica. Alle spalle del croato Marcus Thuram, secondo mentre chiude il podio Lautaro Martinez. A seguire le graduatorie di turno e la prima generale del premio:

Sommer 0.26%

Pavard 0.26%

Acerbi 0.05%

Bastoni 4.27%

Dumfries 0.16%

Sucic 67.44%

Barella 0.79%

Mkhitaryan 0.58%

Dimarco 0.21%

Lautaro 7.39%

Thuram 16.94%

Carlos Augusto 0.11%

Bonny 0.21%

Zielinski 0%

Diouf 1.00%

Luis Henrique 0.32%



CLASSIFICA GENERALE DEPO UNA GIORNATA:

SUCIC 5 PT.

THURAM 3 PT.

LAUTARO 1 PT.