L'Inter esordisce con una manita ai danni del Torino in Serie A e secondo i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro la palma del migliore in campo va a Petar Sucic, che ha letteralmente dominato la classifica. Alle spalle del croato Marcus Thuram, secondo mentre chiude il podio Lautaro Martinez. A seguire le graduatorie di turno e la prima generale del premio:

Sommer 0.26%
Pavard 0.26%
Acerbi 0.05%
Bastoni 4.27%
Dumfries 0.16%
Sucic 67.44%
Barella 0.79%
Mkhitaryan 0.58%
Dimarco 0.21%
Lautaro 7.39%
Thuram 16.94%
Carlos Augusto 0.11%
Bonny 0.21%
Zielinski 0%
Diouf 1.00%
Luis Henrique 0.32% 


CLASSIFICA GENERALE DEPO UNA GIORNATA:

SUCIC 5 PT.
THURAM 3 PT.
LAUTARO 1 PT.

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Mer 27 agosto 2025 alle 20:13
Autore: Redazione FcInterNews.it
