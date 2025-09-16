Jacobo Ramon, espulso nel finale di Como-Genoa, è l'unico giocatore squalificato dal Giudice Sportivo dopo la terza giornata di Serie: un turno di stop per lo spagnolo che si è 'reso responsabile di un fallo grave di giuoco'. Salterà la quarta giornata di campionato anche Massimiliano Allegri per aver criticato in modo irrispettoso l'operato del VAR e contestato in maniera plateale il quarto ufficiale dopo la notifica del provvedimento di espulsione. Per l'allenatore del Milan pure una multa da 10mila euro.

In casa Inter, vanno segnalate le prime due sanzioni per Francesco Acerbi (proteste) ed Henrikh Mkhitaryan (comportamento scorretto): i due giocatori erano stati ammoniti nel corso del derby d'Italia.

Ammende da 10mila euro a testa per Milan e Napoli "a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti l'inizio del primo tempo".