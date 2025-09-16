Luis Enrique ha ancora fame di vittorie e lo dice chiaro e tondo alla vigilia dell'esordio del PSG campione d'Europa in Champions League contro l'Atalanta: "Bis in Champions? Possiamo farcela, certo: è il nostro obiettivo - ha spiegato il tecnico spagnolo a Sky Sport -. Abbiamo fatto la storia nella passata stagione, ma vogliamo farla ancora più in grande perché siamo in un club come il PSG. Il che significa vincere più di una Champions. E' un obiettivo ambizioso, ma abbiamo le capacità".