Stefano Sottil, allenatore del Como Women, ha commentato ai microfoni del club la vittoria contro l'Inter Women nella 3ª giornata del Girone B della Serie A Women’s Cup.

"Abbiamo creato tanto anche oggi e sbagliato diverse situazioni semplici - le sue parole -. A parte la prima parte del primo tempo, abbiamo avuto un atteggiamento diverso, soprattutto nella riconquista del pallone e nei contrasti. È vero che, per noi, questa partita non aveva un valore determinante dal punto di vista della classifica, ma restava comunque un impegno ufficiale contro una grandissima squadra come l’Inter. Aver offerto un’altra prestazione positiva dopo Fiorentina e Genoa, rappresenta sicuramente un passo in avanti".