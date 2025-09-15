Nessuna punizione, ma la scelta sembra essere già stata presa: paga Yann Sommer, responsabile in due dei quattro gol incassati contro la Juventus, quelli di Yildiz (2-1) e Adzic (4-3).

Secondo la Gazzetta dello Sport, dopo un consulto con il suo staff, Chivu avrebbe scelto di lanciare Josep Martinez come titolare già ad Amsterdam contro l'Ajax al debutto in Champions League. L'avvicendamento varrebbe anche come messaggio al gruppo: "Sommer resta un guardiano fedele e affidabile, dotato anche dell’esperienza necessaria per voltare pagina e recuperare posizioni - spiega la rosea -. Semmai la svolta deve essere valutata in prospettiva: Chivu e l’Inter tutta hanno bisogno di capire se Martinez possa diventare una risorsa sulla quale investire. Il collega svizzero è all’ultimo anno di contratto e in ogni caso andrà via a giugno. Questo può essere il momento giusto per cominciare il casting dei successori. Scavando nello spogliatoio prima che sul mercato".

Peraltro, nelle rare occasioni in cui Martinez era stato impiegato nella passata stagione, non aveva fatto rimpiangere lo svizzero. Con Inzaghi, però, l'ex Genoa era diventato titolare solo per indisponibilità del collega e mai per scelta, se non in Coppa Italia per normale turnover. "Il segnale non è irrevocabile ma indicativo: l’Inter lavora per presente e futuro, in una transizione complessa quanto necessaria", si legge.

