Oggi il Corriere dello Sport analizza la previsione sulla Champions League derivata dall'algoritmo di Opta, frutto del lavoro del Predictor che incrocia serie storiche e infinite variabili rigiocando migliaia di volte le otto giornate della League Phase

Secondo questo modello matematico, per vincere il girone basterebbero 16-17 punti (l’anno scorso il Barcellona con 19 chiuse secondo), 13-14 per volare direttamente agli ottavi (un anno fa l’Aston Villa chiudeva il gruppo dei fuggitivi con 16) e infine 9-10 per andare agli spareggi (un anno fa ne servirono 11 a City e compagnia, con l’aiuto della differenza reti).

Le previsioni dicono che tutte le italiane supereranno la fase a girone (l’anno scorso, su cinque, restò fuori solo il Bologna) ma che lo scenario più probabile è quello del passaggio attraverso gli spareggi-trappola di febbraio. Come riferisce il quotidiano, Inter (9° posto) e Napoli (11° posto) partono leggermente avvantaggiate rispetto a Juve e Atalanta.

"Dobbiamo battere avversarie fortissime e pure certi pregiudizi dell’algoritmo, se è vero che i numeri giocano contro di noi - si legge -. Per le quattro italiane l’esito più probabile alla fine del girone, come detto, è il passaggio attraverso gli spareggi. Con una doppia insidia: Inter e Napoli magari teste di serie e abbinate a Juve e Atalanta, dipende dal piazzamento e dal sorteggio coppie. Sarebbe il peggiore scenario possibile: un anno fa solo l’Inter è approdata agli ottavi (direttamente) spingendosi fino a Monaco di Baviera; Milan, Juve e Atalanta hanno toppato agli spareggi, mentre il Bologna si è goduto il viaggio per le prime otto partite".