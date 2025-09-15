"Sono quattro anni che parliamo delle lacune dell'Inter. L'Inter non può scegliere di andare in uno contro uno, ma vi sembra una cosa normale nel 2025?". La domanda retorica è di Lele Adani, nel corso del suo intervento su 'Viva el Futbol'.

"Nell'analisi di Chivu post derby d'Italia non c'è nulla di sbagliato, ma ciò che conta è quello che manca - fa notare l'ex difensore -. I nerazzurri non possono far saltare il banco con dribblatori come Yamal e Raphinha. Le idee invecchiano presto, quindi serve una rivoluzione. Se no l'Inter farà sempre le stesse cose per colpa di un mercato sbagliato. Non è che non siano arrivati giocatori buoni, ma non ne sono arrivati funzionali per un rinnovamento. Basteranno? Per me l'Inter può vincere il campionato, ma non si vedranno cose diverse".