In casa Atalanta non è ancora rientrato il caso Ademola Lookman. Il nigeriano, in estate al centro delle voci di mercato che lo accostavano con insistenza all'Inter, alla fine è restato a Bergamo... da separato in casa. Intercettato da Sky Sport alla vigilia dell'impegno di Champions, il tecnico Ivan Juric si è così espresso sull'argomento: "Clamore per la vicenda Lookman? Siamo sereni, ci abbiamo già parlato e siamo stati chiari. Pensiamo solo alla partita di domani".