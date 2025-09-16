Non ci sarà per le ben note vicende domani a Parigi Ademola Lookman, ancora fuori dalla rosa per l'Atalanta. Una situazione che Paolo Condò, dagli studi di Sky Sport, commenta così: "Lookman ormai ce lo siamo dimenticati, anzi lui ha fatto in modo di farsi dimenticare. L'intera gestione del caso, e metto in mezzo anche l'Inter e l'Atalanta oltre al giocatore, vede tutti sconfitti; tutti hanno perso questa storia, anche pesantemente. Vedremo poi cosa ci riserverà il futuro".

Altro possibile assente della prima serata di Champions è Lautaro Martinez, ma Condò sottolinea in tal senso: "Quest'anno l'Inter ha due eccellenti cambi per la coppia titolare; se dovrà giocare uno di loro allora sarà arrivato il momento di dimostrarlo. Perché l'Inter domani ad Amsterdam deve vincere, per una questione di calendario l'Inter deve partire forte, chi c'è c'è".