Quarto precedente con l'Inter mercoledì sera alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam per Michael Oliver, uno degli arbitri più esperti e apprezzati a livello internazionale. Con il fischietto di Ashington, i nerazzurri vantano un bilancio positivo avendo totalizzato due vittorie e un pareggio nei tre incontri sin qui da lui arbitrati; l'ultimo incrocio è quello dello scorso 23 ottobre a Berna, quando l'Inter superò in extremis lo Young Boys con la rete di Marcus Thuram.