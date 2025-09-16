Sono scese praticamente allo zero per cento le possibilità di vedere Lautaro Martinez titolare domani sera in Ajax-Inter, gara d'esordio dei nerazzurri in Champions League. L'attaccante argentino, infatti, oggi ha saltato la rifinitura per un problema alla schiena e si è allenato solo in palestra: partirà per Amsterdam con il gruppo, ma inizialmente si accomoderà in panchina.

Quanto alle altre scelte di formazione di Cristian Chivu, bisognerà aspettare le prossime ore: da quel che filtra da Appiano Gentile, non è escluso l'avvicendamento in porta tra Yann Sommer e Pepo Martinez. In difesa potrebbe essere schierato dal 1' Stefan de Vrij al posto di Francesco Acerbi, mentre Petar Sucic scalpita per occupare la zolla di Nicolò Barella o di Henrikh Mkhitaryan. Lo riporta Sky Sport.