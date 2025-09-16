"Steven Berghuis non è abbastanza in forma per giocare. Non è in squadra". Così John Heitinga, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di debutto in Champions League contro l'Inter, ufficializza l'assenza del suo esperto attaccante per la gara contro la squadra di Cristian Chivu. Chivu al quale il tecnico dei Lancieri dedica un pensiero: "All'epoca era il capitano dell'Ajax. Era sempre attento, chiacchierava sempre. Sarò felice di poterlo abbracciare di nuovo domani". Sulla partita di domani e sulle prospettive europee dell'Ajax, Heitinga aggiunge: "Dove si posiziona l'Ajax? Vedremo domani. È un avversario ostico. Avremmo preferito l'Inter più avanti. Dovremo essere bravi perché il nucleo dell'Inter gioca insieme da un po' e sono particolarmente forti fisicamente. Hanno una grinta enorme; sappiamo cosa aspettarci. Dobbiamo essere acuti, attenti e determinati. Con le loro qualità, non puoi rilassarti un secondo. A volte potremmo dover fare qualche lancio lungo; idealmente, giochiamo con attenzione da dietro. Dobbiamo essere all'altezza dello spirito combattivo dell'Inter. Faremo di tutto per non farli vincere".

Nemmeno la possibile assenza di Lautaro Martinez scalfisce i pensieri del tecnico: "Sei sicuro? Bella notizia, dimmi di più...", afferma scherzando davanti alla domanda del cronista italiano sulla possibile defezione del Toro per poi aggiungere: "Con la sua esperienza, fa la differenza. Ma non importa; anche il giocatore che lo sostituirà è bravo, sono tutti forti all'Inter". Altro pericolo saranno gli esterni: "Dobbiamo impedire loro di crossare; dobbiamo bloccarli. Dovremo spingerli in una direzione". Nessuna chiarezza su chi sarà schierato tra Kasper Dolberg e Wout Weghorst davanti: "Potrei mettere entrambi". Gli analisti parlano di una partita con poche possibilità per l'Ajax, ma Heitinga vuole caricare i suoi: "Normalmente, non si darebbe per scontato che questa partita sia facile, ma è un'ottima occasione per dimostrare il contrario. Probabilmente tutti qui pensano che sia una partita senza speranza. Si gioca contro una squadra di alto livello. Sappiamo che sarà dura. Per me non significa nulla che l'Inter abbia perso contro la Juventus. Se hai queste certezze... Le avevamo con la squadra olandese tra il 2004 e il 2012. Spesso sai che le cose andranno bene".