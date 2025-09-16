Un po' come il passaggio di consegne tra Handanovic e Onana di qualche anno fa: Martinez al posto di Sommer contro l'Ajax è di certo la novità più attesa, ma non sarà neppure l'ultima come assicura la Gazzetta dello Sport. Nella testa di Chivu, infatti, pare esserci la voglia di cambiare più di un elemento rispetto all'undici titolare sceso in campo sabato scorso a Torino con la Juventus.

Ad Amsterdam potrebbe tirare il fiato Acerbi, lasciando spazio a De Vrij (ex Feyenoord). Possibile anche rivedere Bisseck dall'inizio, considerando che Akanji è reduce da tre partite di fila dopo un lungo periodo di inattività. A sinistra, invece, quasi scontato il rientro di Dimarco per Carlos Augusto.

E non finisce qui. In mezzo scalpita Sucic e occhio pure a Zielinski, tornato finalmente a buoni livelli: a riposare potrebbe essere Barella per una volta. In attacco, infine, si va verso la conferma della Thu-La: Thuram e Lautaro stanno bene e quindi è meglio non frenarli.