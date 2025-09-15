Uno dei temi caldi nella giornata di ieri è stato il comportamento di Marcus Thuram durante Juventus-Inter. Il sorriso col fratello Khephren subito dopo il 4-3 e la mancata esultanza dopo la rete del momentaneo 2-3 sono comportamenti che non sono piaciuti neanche in società, come riporta Tuttosport, e che la sconfitta ha amplificato.

Il francese si trova nella posizione di dover ricomporre una frattura facendo la differenza come accaduto nell'anno dello scudetto e nella prima parte della scorsa stagione.