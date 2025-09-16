In attesa del debutto in Champions League contro l'Inter di domani sera, Ruud Gullit individua quella che è la latenza principale dell'Ajax. Questo il suo pensiero espresso dalle colonne del De Telegraaf: "Alla squadra di John Heitinga manca un numero sei. Qualcuno che tenga la palla quando i suoi compagni sono in fuga. Un uomo di palla come Jan Wouters, Nigel de Jong e Mark van Bommel, o il nazionale Claude Makélélé del Chelsea e del Real Madrid, o Javier Mascherano del Barcellona. Anche il grande Barcellona aveva bisogno di uno così per evitare di essere sopraffatto quando perde il possesso palla".

Gullit si pronuncia poi sulla gara dell'ArenA: "Sono particolarmente curioso di vedere come l'Ajax affronterà l'esperta Inter. La squadra è in fase di ricostruzione e non si può pretendere un grande calcio. Ottenere risultati deve essere la priorità. Il modo in cui il Twente ha affrontato il Manchester United all'Old Trafford la scorsa stagione può portarli".