Paolo Condò analizza sul Corriere della Sera la situazione delle squadre italiane impegnate da oggi in Champions League. "Le squadre italiane non vincono la Champions dal 2010, e dopo il trionfo del Psg la serie A è il campionato tra i big 5 che digiuna da più tempo - si legge -. La spiegazione è facile: siamo l’unico Paese privo di un club senza limiti di conto corrente. In Inghilterra spendono tutti, in Spagna c’è il Real, in Francia il Psg, in Germania il Bayern. Il rovescio della medaglia è che grazie a questo abbiamo il campionato più combattuto. Il Napoli è la nostra candidata di punta: debutta giovedì in casa del City e il pronostico è tutt’altro che chiuso perché Guardiola sta mascherando con Haaland (e ora anche Donnarumma) un avvio di stagione claudicante".

"Dietro ai campioni - si legge ancora - è doveroso menzionare l’Inter, due volte in finale nelle ultime tre edizioni, accreditata di 12 punti nelle prime quattro gare perché saranno le più semplici — domani a casa dell’Ajax non può fallire — e poi si vedrà, interpretando bene le serate di gala (Liverpool e Arsenal a San Siro) la promozione diretta non è un’utopia".