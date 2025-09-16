Quello che sembrava un rapporto idilliaco finisce in maniera burrascosa: l'ex portiere dell'Inter Walter Zenga ha infatti trascinato in tribunale il club aretuseo idel presidente Alessandro Ricci. Secondo quanto riporta Sportitalia, Zenga ha messo in mora il club siciliano per il mancato pagamento di cinque mensilità e rimborsi, per una cifra pari di 25mila euro.

“C’è una vertenza aperta. Ricordiamo al signor Walter Zenga che un contratto di lavoro subordinato prevede diritti e doveri, come ad esempio la presenza quotidiana sul posto di lavoro e non saltuariamente, cioè due weekend al mese completamente spesato. Rimaniamo sorpresi, soprattutto perché erano in corso interlocuzioni. Dispiace poi che Zenga debba trascinare tutto sui social”, fanno sapere dalla società biancoblu, parole riportate dal portale SiracusaOggi.