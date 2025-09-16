L'ex giocatore del Genoa Marciano Vink, oggi opinionista di ESPN, si è detto scettico sulle possibilità dell'Ajax di spuntarla sull'Inter nel match di Champions League contro l'Inter, specie dal punto di vista del fisico: "Non batterai mai l'Inter in questo modo. Bisogna sperare che MIka Godts abbia una grande giornata e che Steven Berghuis sia disposto a impegnarsi come dovrebbe. Bisogna puntare Federico Dimarco, perché in Champions League ogni errore viene punito immediatamente".