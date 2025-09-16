Intervenuto ieri in compagnia di Roberto De Zerbi per la conferenza stampa della vigilia del match contro il Real Madrid, che segnerà il ritorno in Champions League dell'Olympique Marsiglia, il difensore argentino Leonardo Balerdi ha dovuto rispondere ad una domanda sulla concorrenza che si è allargata nel suo ruolo con l'arrivo di Benjamin Pavard.

Ma il capitano dei Phocéens fa capire che per lui questa prospettiva non è per nulla preoccupante, anzi sarà uno stimolo: "Ho già vissuto situazioni come questa. Non penso alle critiche. I giocatori che sono arrivati ​​ci aiuteranno a migliorare, Pavard e Nayef Aguerd ci aiuteranno e miglioreranno la squadra. Sono felice perché sarò un giocatore migliore grazie a loro", dichiara Balerdi.