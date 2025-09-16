Piccolo inconveniente ieri nella Johan Cruijff ArenA, l'impianto che domani sera ospiterà la sfida tra Ajax e Inter in Champions League. Secondo quanto riportato da AD, infatti, nello stadio si è verificato un breve incendio che i vigili del fuoco hanno domato rapidamente.

L'incedio è scoppiato attorno alle 20.45, di media entità, tanto da richiedere l'utilizzo di diverse autopompe. Secondo quanto trapelato ad originare il tutto sarebbe stato un chiosco, da cui sarebbe partito l'incendio che ha alzato una notevole quantità di fumo nei corridoi sotto le tribune. I vigili hanno poi provveduto a ventilare l'area.