"Fabregas non è mai stato vicino a lasciare il Como quest'estate. Ha parlato con Bayer, Roma, Inter, nel famoso aperitivo con Ausilio, lasciando aperto uno spiraglio a tutti. Diceva 'Parlatene con il Como', ma non c'è mai stata una forzatura. La società non hai avuto intenzione di lasciarlo andare e lo ha accontentarlo sul mercato". Lo ha detto Gianluca Di Marzio su Sky Sport. 

Sezione: News / Data: Lun 15 settembre 2025 alle 23:47
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
