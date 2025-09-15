"Fabregas non è mai stato vicino a lasciare il Como quest'estate. Ha parlato con Bayer, Roma, Inter, nel famoso aperitivo con Ausilio, lasciando aperto uno spiraglio a tutti. Diceva 'Parlatene con il Como', ma non c'è mai stata una forzatura. La società non hai avuto intenzione di lasciarlo andare e lo ha accontentarlo sul mercato". Lo ha detto Gianluca Di Marzio su Sky Sport.