Contrariamente alle impressioni delle ultime ore, la presenza di Lautaro Martinez domani dal primo minuto contro l'Ajax non è assolutamente un'ipotesi da escludere. Questo perché, secondo quanto riferito da Sky Sport, il capitano nerazzurro, che ha sofferto di un problema alla schiena, ha saltato la rifinitura prima della partenza per Amsterdam a scopo puramente precauzionale.

Il Toro può essere schierato dall'inizio anche perché è la prima partita europea e serve pertanto anche il carico morale che può e deve portare il capitano di una squadra che viene da due sconfitte e che ha bisogno del massimo apporto del proprio zoccolo duro che tanti ottimi risultati ha ottenuto negli ultimi anni per potersi garantire una buona partenza in Champions.