"Se tutto va bene domani dovremmo andare in giunta perché di fatto con i club siamo arrivati ad un accordo". Ad annunciare l'avvenuta stretta di mano con Inter e Milan su San Siro è il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "Lo stadio deve essere pronto per il 2031, perché la Uefa ci sta dicendo che non considereranno Milano per gli europei di calcio del 2032 se rimarrà San Siro".

"Ci sarà una delibera, propositiva sul progetto, poi noi sulla cessione di beni così importanti passiamo dal Consiglio comunale, ci saranno prima delle commissioni e delle discussioni e poi bisognerà uscire con un sì o no. lo voglio avere la coscienza a posto, porterò in consiglio la delibera e supporterò l'approvazione, voterò a favore, poi deciderà il consiglio comunale . Il tutto avverrà entro fine mese".