Il fine settimana è stato amaro per l'Inter, ma è stato ottimo per alcuni ex nerazzurri. A partire da Mehdi Taremi, che ha esordito in Grecia con l'Olympiacos segnando due reti al Panserraikos, quanti ne aveva fatti nell'ultimo campionato in Italia.

Molto bene anche Zalewski, che ha risposto con un bel gol al Lecce: era uno dei pochi dribblatori nella rosa di Chivu. Infine Pavard, a segno nel 4-0 dell'Olympique Marsiglia alo Lorient, mentre Asllani è stato tra i migliori di Roma-Torino.