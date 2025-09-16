Archiviata la vittoria contro la Lazio, il Sassuolo deve fare i conti con un nuovo problema per un proprio giocatore in vista della gara di domenica sera contro l'Inter: durante l'intervallo della partita contro i biancocelesti, Fabio Grosso è stato costretto a sostituire Sebastian Walukiewicz per un problema fisico, mettendo al suo posto Woyo Coulibaly.

Condizioni quindi da valutare per il calciatore polacco, arrivato in prestito dal Torino, che dovrebbe aver accusato un fastidio di tipo muscolare. Se non dovesse farcela si scalda già lo stesso Coulibaly.

Sezione: L'avversario / Data: Mar 16 settembre 2025 alle 21:22 / Fonte: Sassuolonews.net
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print