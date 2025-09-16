Non c'è ancora il progetto del nuovo San Siro, ma si sa già chi lo farà: l'archistar Norman Foster, inglese, colui che ha fatto il nuovo Wembley e farà il nuovo Old Trafford, come riporta oggi La Repubblica. Abbandonato il progetto de "La Cattedrale", la capienza sarà aumentata dagli iniziali 60mila a 71.500 posti. si parla di due anelli e un'altezza da 65 metri.

Il cantiere dovrebbe durare sei anni e il nuovo stadio vedere la luce nel 2031, in tempo per gli Europei 2032 che si giocheranno in Italia e Turchia. Solo dopo verrà abbattuto il Meazza.

Nel frattempo sembra chiusa la trattativa per arrivare alla delibera sulla vendita dello stadio. Probabilmente già domani andrà in giunta con una cifra stabilita. Il Comune metterà 22 milioni di euro e non i 36 richiesti dalle squadre per le demolizioni. Lo scomputo verrà applicato a lavori ultimati ai 197 milioni del prezzo di vendita e delle aree intorno. Secondo il quotidiano non c'è stata alcuna stretta di mano tra Comune e club perché questi ultimi vogliono attendere fino al voto in Consiglio comunale, ma non sono 14 milioni su un investimento di 1,2 miliardi a far saltare un accordo.