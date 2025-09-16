Anche il Corriere dello Sport conferma le indiscrezioni: saranno diversi i cambi nell'undici di partenza da parte di Chivu.

In porta possibile ma non scontato l'esordio stagionale di Martinez, con Sommer in panchina dopo la pessima prova di Torino. "Diversi segnali indicano che domani sera possa effettivamente scoccare la sua ora. Ma la “promozione” potrebbe anche essere rimandata a domenica con il Sassuolo. O, comunque, potrebbe anche essere solo temporanea", si legge.

Dal 1' anche Dimarco e De Vrij, mentre Akanji ha bisogno di giocare e di assimilare i meccanismi del tecnico romeno. Da verificare Darmian, ieri a parte per un lieve mal di schiena. Sucic pronto a riprendersi una maglia in mediana e a fargli posto - secondo il CdS - dovrebbe essere Mkhitaryan. In attacco, infine, per Bonny come per Pio Esposito si avvicina l’occasione della prima volta dall’inizio. "Magari già contro l’Ajax, se Chivu ritenesse di far riposare Thuram. Nel caso, è più facile che tocchi all’ex-Parma piazzarsi al fianco di Lautaro", si legge.