Tre vittorie nelle prime tre giornate di campionato: il Napoli campione d'Italia ha iniziato con il passo giusto per confermare lo scudetto conquistato a maggio. Un cammino a punteggio pieno che convince i bookmaker: il bis degli uomini di Antonio Conte si gioca infatti a 1,80 su Sisal e 2,05 su 888sport, in discesa rispetto al 2,25 di prima della sosta.

La rivale più pericolosa, in lavagna, è l'altra capolista, la Juventus di Igor Tudor, offerta a 5,80 per un tricolore che manca dal 2020. Dopo la seconda sconfitta consecutiva, crolla la quota dell'Inter di Christian Chivu da 3,85 a 6. Più indietro il Milan di Massimiliano Allegri, a 7,50, e la Roma di Gian Piero Gasperini a 8,50. Si sale a 41 per il colpo della Lazio di Maurizio Sarri mentre le imprese di Como e Atalanta valgono 51 volte la posta.