DAZN ha fatto registrare il suo primo record stagionale chiudendo quasi a 6 milioni di ascolti (5.903.560). Complice il calendario che ha visto disputarsi subito il Derby d’Italia, la terza giornata della stagione 25/26 diventa la migliore di sempre in fase si avvio di campionato dal 2022-2023, ovvero da quando i dati sono misurati con il sistema di Total Audience di Auditel.

La sfida tra Juventus e Inter, che ha visto i bianconeri vincere 4-3 è stata trasmessa in esclusiva da DAZN sabato alle ore 18:00, totalizzando quasi 1,7 milioni di spettatori (1.687.803), nonostante lo slot orario anticipato rispetto alla prima serata e, di conseguenza, meno favorevole.